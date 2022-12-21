В адміністрації Байдена з'ясовують, як технології зі США опинились у "Шахедах" - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена створила велику робочу групу, щоб з’ясувати, як технології західного походження, зокрема мікроелектроніка із США, опинилася в іранських дронах, які РФ використовує проти України.

Про це повідомляє CNN після спілкування з кількома посадовцями, обізнаними з питанням, пише "Європейська правда".

До її складу залучені усі ключові відомства - Пентагон, Держдеп, Мін’юст, Мінторгівлі, Мінфін США. За словами одного зі співрозмовників, Рада нацбезпеки розглядає цю робочу групу як частину комплексної стратегії щодо Ірану, не лише його ролі у війні Росії проти України.

Групі доручили, серед іншого, підняти це питання з усіма американськими виробниками, чию продукцію виявили в іранських дронах, збитих в Україні. Також група буде координувати дії з колегами з інших країн.

Робота слідчої групи посилилася останніми тижнями на тлі нових розвідданих США, що Росія готується відкрити власне підприємство для виробництва таких безпілотників, а Іран вже почав доставляти туди необхідні компоненти.

США вже давно застосували серйозні експортні обмеження, щоб Іран не мав доступу до передових технологій, але останнім часом з’явилося вдосталь свідчень, що вони все одно використовуються Іраном. Серед іншого, це висновки британської організації Conflict Armament Research, яка з’ясувала, що приблизно 82% компонентів збитих в Україні іранських дронів виготовлені американськими компаніями - зокрема Texas Instruments, та австрійською фірмою, що належить канадській Bombardier Recreational Products. Ці знахідки засвідчили, що недорога продукція цивільного призначення може використовуватися у військових цілях, і існуючі санкції не закрили усіх прогалин.

У Texas Instruments прокоментували CNN, що не продають ніякої продукції ані Росії та Білорусі, ані Ірану і не підтримують нецільового використання своїх товарів. У Bombardier Recreational Products заявили, що будуть розбиратися, як їхні двигуни опинилися в іранських дронах.

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Нагадаємо, у листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

ЄС теж ввів нові санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ведення війни проти України.