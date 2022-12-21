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В администрации Байдена выясняют, как технологии из США оказались в "Шахедах" - СМИ

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 14:58

Администрация президента США Джо Байдена создала большую рабочую группу, чтобы выяснить, как технологии западного происхождения, в частности микроэлектроника из США, оказалась в иранских дронах, которые РФ использует против Украины.

Об этом сообщает CNN после общения с несколькими чиновниками, знакомыми с вопросом, пишет "Европейская правда".

В ее состав привлечены все ключевые ведомства - Пентагон, Госдеп, Минюст, Минторговли, Минфин США. По словам одного из собеседников, Совет нацбезопасности рассматривает эту рабочую группу как часть комплексной стратегии в отношении Ирана, не только его роли в войне России против Украины. 

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Группе поручили, среди прочего, поднять этот вопрос со всеми американскими производителями, чью продукцию обнаружили в иранских дронах, сбитых в Украине. Также группа будет координировать действия с коллегами из других стран.

Работа следственной группы усилилась в последние недели на фоне новых разведданных США, что Россия готовится открыть собственное предприятие для производства таких беспилотников, а Иран уже начал доставлять туда необходимые компоненты.

США уже давно применили серьезные экспортные ограничения, чтобы Иран не имел доступа к передовым технологиям, но в последнее время появилось достаточно свидетельств, что они все равно используются Ираном. Среди прочего, это выводы британской организации Conflict Armament Research, которая выяснила, что примерно 82% компонентов сбитых в Украине иранских дронов изготовлены американскими компаниями - в частности Texas Instruments, и австрийской фирмой, принадлежащей канадской Bombardier Recreational Products. Эти находки показали, что недорогая продукция гражданского назначения может использоваться в военных целях, и существующие санкции не закрыли всех пробелов.

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В Texas Instruments прокомментировали CNN, что не продают никакой продукции ни России и Беларуси, ни Ирану и не поддерживают нецелевого использования своих товаров. В Bombardier Recreational Products заявили, что будут разбираться, как их двигатели оказались в иранских дронах.

Напомним, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

ЕС тоже ввел новые санкции против Ирана за поставки России беспилотников для ведения войны против Украины.

Темы: БайденСШАШахедИран
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