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На війні загинув колишній політв'язень Кремля Афанасьєв

Валентина РоманенкоСереда, 21 грудня 2022, 15:10
На війні загинув колишній політв'язень Кремля Афанасьєв
Геннадій Афанасьєв фото з Facebook

На фронті загинув експолітв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Джерело: експолітв'язень Олег Сенцов у Facebook, "Крим.Реалії"

Пряма мова Сенцова: "Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!".

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Деталі: "На жаль, це правда" - повідомила "Крим.Реалії" дружина Афанасьєва Людмила.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив виданню, що Геннадій Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади і загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Мама кримчанина, Ольга Афанасьєва, написала у Facebook, що командування не повідомляло їй про загибель сина.

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Передісторія:

  • Геннадій Афанасьєв був затриманий співробітниками ФСБ у Сімферополі у травні 2014 року за звинуваченням у підготовці терористичних актів. Афанасьєв спочатку визнав свою провину і уклав угоду зі слідством, проте в суді відмовився від свідчень, заявивши, що дав їх під тортурами.
  • 14 червня 2016 року його разом із Юрієм Солошенком повернули за обміном в Україну. Президент РФ Володимир Путін помилував їх у зв’язку зі станом здоров’я.

Читайте також: Без жодного шансу. Афанасьєв і Солошенко про те, як ФСБ ламає людей у полоні

Теми: війнаЛуганська областьполітв'язні
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