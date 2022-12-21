На війні загинув колишній політв'язень Кремля Афанасьєв

На фронті загинув експолітв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Джерело: експолітв'язень Олег Сенцов у Facebook, "Крим.Реалії"

Пряма мова Сенцова: "Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!".

Деталі: "На жаль, це правда" - повідомила "Крим.Реалії" дружина Афанасьєва Людмила.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив виданню, що Геннадій Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади і загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Мама кримчанина, Ольга Афанасьєва, написала у Facebook, що командування не повідомляло їй про загибель сина.

Передісторія:

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Геннадій Афанасьєв був затриманий співробітниками ФСБ у Сімферополі у травні 2014 року за звинуваченням у підготовці терористичних актів. Афанасьєв спочатку визнав свою провину і уклав угоду зі слідством, проте в суді відмовився від свідчень, заявивши, що дав їх під тортурами.

14 червня 2016 року його разом із Юрієм Солошенком повернули за обміном в Україну. Президент РФ Володимир Путін помилував їх у зв’язку зі станом здоров’я.

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