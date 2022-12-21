На войне погиб бывший политзаключенный Кремля Афанасьев

На фронте погиб экс-политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев.

Источник: экс-политзаключенный Олег Сенцов в Facebook, "Крым.Реалии"

Прямая речь Сенцова: "Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава Герою!".

Детали: "К сожалению, это правда" - сообщила "Крым.Реалии" жена Афанасьева Людмила.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз сообщил изданию, что Геннадий Афанасьев воевал в составе 130 батальона ТРО 241 бригады и погиб на Луганщине под Белогоровкой.

Мама крымчанина, Ольга Афанасьева, написала в Facebook, что командование не сообщало ей о гибели сына.

Предыстория:

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Геннадий Афанасьев был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке террористических актов. Афанасьев сначала признал свою вину и заключил сделку со следствием, однако в суде отказался от показаний, заявив, что дал их под пытками.

14 июня 2016 года его вместе с Юрием Солошенко вернули по обмену в Украину. Президент РФ Владимир Путин помиловал их в связи с состоянием здоровья.

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