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На войне погиб бывший политзаключенный Кремля Афанасьев

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 15:10
На войне погиб бывший политзаключенный Кремля Афанасьев
Геннадий Афанасьев фото из Facebook

На фронте погиб экс-политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев.

Источник: экс-политзаключенный Олег Сенцов в Facebook"Крым.Реалии"

Прямая речь Сенцова: "Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава Герою!".

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Детали: "К сожалению, это правда" - сообщила "Крым.Реалии" жена Афанасьева Людмила.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз сообщил изданию, что Геннадий Афанасьев воевал в составе 130 батальона ТРО 241 бригады и погиб на Луганщине под Белогоровкой.

Мама крымчанина, Ольга Афанасьева, написала в Facebook, что командование не сообщало ей о гибели сына.

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Предыстория:

  • Геннадий Афанасьев был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке террористических актов. Афанасьев сначала признал свою вину и заключил сделку со следствием, однако в суде отказался от показаний, заявив, что дал их под пытками.
  • 14 июня 2016 года его вместе с Юрием Солошенко вернули по обмену в Украину. Президент РФ Владимир Путин помиловал их в связи с состоянием здоровья.

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Темы: войнаЛуганская областьполитзаключенные
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