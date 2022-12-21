"Вступаємо в нову фазу війни": у США розповіли, чому Байден запросив Зеленського

Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона, тому що війна в Україні вступила в нову стадію.

Про це в ефірі CNN заявив Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки, пише "Європейська правда".

"Президент дійсно вважає, що, оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо... в нову фазу цієї війни, агресії Путіна, що це гарний час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", - сказав Кірбі.

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Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США, а також на збереженні санкцій проти Росії та підтримці українського народу.

Але Кірбі сказав, що вони також обговорять, як може закінчитися війна - делікатна тема, яка була предметом деяких розбіжностей серед західних лідерів.

"Я не сумніваюся, що вони говоритимуть про поняття "справедливого миру", яке пропонує президент Зеленський, і про те, як це виглядає, які його складові, і як ми можемо допомогти Україні досягти цієї мети", - сказав Кірбі.

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"Очевидно, що Путін зараз не зацікавлений у дипломатії. Зовсім навпаки. Він зацікавлений у тому, щоб вбивати більше українських цивільних осіб", - додав він.

За його словами, Зеленський усвідомлює ризики, на які він йде, залишаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.

"Ми працюємо пліч-о-пліч з ним та його командою, щоб переконатися, що ми можемо здійснити цю поїздку безпечно, як через Сполучені Штати, так і повернутися назад. Ми будемо продовжувати підтримувати його потреби в поїздці, як тільки зможемо", - сказав він.

Кірбі відмовився сказати, коли сучасна система протиракетної оборони Patriot, про яку Байден, як очікується, оголосить у середу, запрацює на території України.

"Знадобилося багато часу, щоб наші війська навчилися працювати з цією системою. Отже, ми повинні будемо врахувати все це", - сказав він.

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько $2 млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.