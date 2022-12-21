"Вступаем в новую фазу войны": в США рассказали, почему Байден пригласил Зеленского

Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон, потому что война в Украине вступила в новую стадию.

Об этом в эфире CNN заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности, пишет "Европейская правда".

"Президент действительно считает, что, поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем ... в новую фазу этой войны, агрессии Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", - сказал Кирби.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США, а также на сохранении санкций против России и поддержке украинского народа.

Но Кирби сказал, что они также обсудят, как может закончиться война - деликатная тема, которая была предметом некоторых разногласий среди западных лидеров.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии "справедливого мира", которое предлагает президент Зеленский, и о том, как это выглядит, каковы его составляющие, и как мы можем помочь Украине достичь этой цели", - сказал Кирби.

"Очевидно, что Путин сейчас не заинтересован в дипломатии. Совсем наоборот. Он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских гражданских лиц", - добавил он.

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По его словам, Зеленский осознает риски, на которые он идет, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.

"Мы работаем бок о бок с ним и его командой, чтобы убедиться, что мы можем осуществить эту поездку безопасно, как через Соединенные Штаты, так и вернуться обратно. Мы будем продолжать поддерживать его потребности в поездке, как только сможем", - сказал он.

Кирби отказался сказать, когда современная система противоракетной обороны Patriot, о которой Байден, как ожидается, объявит в среду, заработает на территории Украины.

"Потребовалось много времени, чтобы наши войска научились работать с этой системой. Следовательно, мы должны будем учесть все это", - сказал он.

21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд, который будет включать батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.