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Німеччина "принципово не проти" надання Україні ЗРК Patriot, але не має запасних систем

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 17:40

У Німеччині прокоментували рішення Сполучених Штатів передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, зазначивши, що "принципово не проти" зробити цей крок зі свого боку, та не мають запасних систем.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це журналістам у середу сказав речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

Він нагадав, що після падіння ракети у польському селі Пшеводув у листопаді 2022 року Німеччина зголосилася посилити протиповітряну оборону Польщі, надавши власні системи Patriot.

"То є три доступні системи Patriot. Тобто річ не в тім, що є певний крок, на який Німеччина не хоче йти, а в тім, що немає доступних систем", – додав представник уряду ФРН.

Гебештрайт водночас привітав рішення американської влади передати зенітно-ракетні комплекси Україні, підкресливши, що Сполучені Штати заздалегідь погодили цей крок із "близькими союзниками", як-то Німеччиною.

Як повідомлялося, вранці в середу Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько $2 млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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