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Германия "принципиально не против" предоставления Украине ЗРК Patriot, но у нее нет запасных систем

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 16:40

В Германии прокомментировали решение Соединенных Штатов передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, отметив, что "принципиально не против" сделать этот шаг со своей стороны, но у них нет запасных систем.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом журналистам в среду сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

Он напомнил, что после падения ракеты в польском селе Пшеводув в ноябре 2022 года Германия согласилась усилить противовоздушную оборону Польши, предоставив собственные системы Patriot.

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"Это три доступные системы Patriot. То есть дело не в том, что есть определенный шаг, на который Германия не хочет идти, а в том, что нет доступных систем", - добавил представитель правительства ФРГ.

Гебештрайт в то же время приветствовал решение американских властей передать зенитно-ракетные комплексы Украине, подчеркнув, что Соединенные Штаты заранее согласовали этот шаг с "близкими союзниками", такими как Германия.

Как сообщалось, 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

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Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд, который будет включать батарею ЗРК Patriot.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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