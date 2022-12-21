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Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час війни

Олена РощінаСереда, 21 грудня 2022, 18:32
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Президент підписав зміни до пункту 18 статті 10-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану" (№8081) 20 грудня. 

Верховна Рада ухвалила в цілому закон №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану 1 грудня.

Під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть брати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням платні. Кожна з відпусток може тривати не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного на дорогу, але не більше двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

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Теми: ЗеленськийвійнаВоєнний станзаконодавство
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