Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Президент підписав зміни до пункту 18 статті 10-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану" (№8081) 20 грудня.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану 1 грудня.

Під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть брати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням платні. Кожна з відпусток може тривати не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного на дорогу, але не більше двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.