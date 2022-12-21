Зеленский подписал закон об отпусках военным во время войны

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Президент подписал изменения в пункт 18 статьи 10-1 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения" (№8081) 20 декабря.

Верховная Рада приняла в целом закон №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения 1 декабря.

Во время действия военного положения военнослужащие могут брать часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением оплаты. Каждый из отпусков может длиться не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого на дорогу, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.