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Зеленский подписал закон об отпусках военным во время войны

Елена РощинаСреда, 21 декабря 2022, 17:32
Зеленский подписал закон об отпусках военным во время войны
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Источник: сайт Верховной Рады 

Детали: Президент подписал изменения в пункт 18 статьи 10-1 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения" (№8081) 20 декабря. 

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Верховная Рада приняла в целом закон №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения 1 декабря.

Во время действия военного положения военнослужащие могут брать часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением оплаты. Каждый из отпусков может длиться не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого на дорогу, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

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Темы: ЗеленскийвойнаВоенное положениезаконодательство
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