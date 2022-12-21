Уряд Грузії передає Україні 25 потужних генераторних установок

Грузинський уряд у середу відправив Україні гуманітарний вантаж для допомоги в умовах дефіциту електроенергії – 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кіловат загальною вартістю понад 560 тисяч доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Грузії.

Генератори, які передає Грузія, – промислового призначення. Їх можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об'єктів.

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На церемонії завантаження генераторів були присутні тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов та заступник міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе.

Посольство висловило подяку за гуманітарний вантаж уряду Грузії та особисто прем’єр-міністру Іраклію Гарібашвілі, міністру економіки та сталого розвитку Левану Давіташвілі та всім причетним співробітникам органів виконавчої влади Грузії.

"Завдяки допомозі та підтримки наших друзів та союзників у тому числі з братньої Грузії, ми виграємо цю битву зі світовим злом – російським фашизмом", – зазначили в дипломатичному представництві України в Грузії.

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Раніше тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії "Грузії" у відповідь заявили, що вперше про це чують. Пізніше в уряді Грузії все ж вирішили придбати генератори для гуманітарної допомоги Україні.

Тим часом за два тижні низова ініціатива "Поділися світлом" / გაუზიარე სინათლე змогла зібрати в Грузії 411 тисяч ларі (або 154,2 тисячі доларів) для закупівлі електрогенераторів для України. Ці генератори вже були відправлені в Україну.