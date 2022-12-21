Уряд Грузії передає Україні 25 потужних генераторних установок

Грузинський уряд у середу відправив Україні гуманітарний вантаж для допомоги в умовах дефіциту електроенергії – 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кіловат загальною вартістю понад 560 тисяч доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Грузії.

Генератори, які передає Грузія, – промислового призначення. Їх можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об'єктів.

На церемонії завантаження генераторів були присутні тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов та заступник міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе.

Посольство висловило подяку за гуманітарний вантаж уряду Грузії та особисто прем’єр-міністру Іраклію Гарібашвілі, міністру економіки та сталого розвитку Левану Давіташвілі та всім причетним співробітникам органів виконавчої влади Грузії.

"Завдяки допомозі та підтримки наших друзів та союзників у тому числі з братньої Грузії, ми виграємо цю битву зі світовим злом – російським фашизмом", – зазначили в дипломатичному представництві України в Грузії.

Раніше тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії "Грузії" у відповідь заявили, що вперше про це чують. Пізніше в уряді Грузії все ж вирішили придбати генератори для гуманітарної допомоги Україні.

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Тим часом за два тижні низова ініціатива "Поділися світлом" / გაუზიარე სინათლე змогла зібрати в Грузії 411 тисяч ларі (або 154,2 тисячі доларів) для закупівлі електрогенераторів для України. Ці генератори вже були відправлені в Україну.