Правительство Грузии передает Украине 25 мощных генераторных установок

Грузинское правительство в среду отправило Украине гуманитарный груз для помощи в условиях дефицита электроэнергии - 25 генераторов мощностью от 150 до 500 киловатт общей стоимостью более 560 тысяч долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Грузии.

Генераторы, которые передает Грузия, - промышленного назначения. Их можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для снабжения питьевой воды и других жизненно важных объектов.

На церемонии загрузки генераторов присутствовали временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.

Посольство выразило благодарность за гуманитарный груз правительству Грузии и лично премьер-министру Ираклию Гарибашвили, министру экономики и устойчивого развития Левану Давиташвили и всем причастным сотрудникам органов исполнительной власти Грузии.

"Благодаря помощи и поддержке наших друзей и союзников в том числе из братской Грузии, мы выиграем эту битву с мировым злом - российским фашизмом", - отметили в дипломатическом представительстве Украины в Грузии.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сказал, что Тбилиси месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов. В правящей партии "Грузии" в ответ заявили, что впервые об этом слышат. Позже в правительстве Грузии все же решили приобрести генераторы для гуманитарной помощи Украине.

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Тем временем за две недели низовая инициатива "Поделись светом" / გაუზიარე სინათლე смогла собрать в Грузии 411 тысяч лари (или 154,2 тысячи долларов) для закупки электрогенераторов для Украины. Эти генераторы уже были отправлены в Украину.