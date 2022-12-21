Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство Грузии передает Украине 25 мощных генераторных установок

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 17:36

Грузинское правительство в среду отправило Украине гуманитарный груз для помощи в условиях дефицита электроэнергии - 25 генераторов мощностью от 150 до 500 киловатт общей стоимостью более 560 тысяч долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Грузии.

Генераторы, которые передает Грузия, - промышленного назначения. Их можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для снабжения питьевой воды и других жизненно важных объектов.

Реклама:

На церемонии загрузки генераторов присутствовали временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.

Посольство выразило благодарность за гуманитарный груз правительству Грузии и лично премьер-министру Ираклию Гарибашвили, министру экономики и устойчивого развития Левану Давиташвили и всем причастным сотрудникам органов исполнительной власти Грузии.

"Благодаря помощи и поддержке наших друзей и союзников в том числе из братской Грузии, мы выиграем эту битву с мировым злом - российским фашизмом", - отметили в дипломатическом представительстве Украины в Грузии.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сказал, что Тбилиси месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов. В правящей партии "Грузии" в ответ заявили, что впервые об этом слышат. Позже в правительстве Грузии все же решили приобрести генераторы для гуманитарной помощи Украине.

Тем временем за две недели низовая инициатива "Поделись светом" / გაუზიარე სინათლე смогла собрать в Грузии 411 тысяч лари (или 154,2 тысячи долларов) для закупки электрогенераторов для Украины. Эти генераторы уже были отправлены в Украину.

Темы: Грузияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Грузия
Президент Грузии начинает "турне за кандидатский статус" в Европе без согласия правительства
Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: