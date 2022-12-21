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Зеленський прибув у США

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 17:48

Президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів, де зустрінеться з американським візаві Джо Байденом і виступить перед Конгресом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив американський телеканал CBS.

Подробиць прибуття глави держави до США немає, та раніше повідомлялось, що він летів американським військовим літаком, імовірно, з Польщі.

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Згідно з попереднім графіком, о 21:00 за Києвом Байден зустріне Зеленського в Білому домі, після чого проведе з ним двосторонню зустріч.

Очікується, що о 23:30 за Києвом президенти України та США проведуть спільну пресконференцію, а пізніше – орієнтовно о 2:30 четверга за київським часом – Зеленський виголосить звернення перед обома палатами Конгресу.

Нагадаємо, в ніч проти 21 грудня стало відомо, що Володимир Зеленський прямує до США - у свою першу закордонну поїздку після 24 лютого.

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Неофіційно повідомляли, що президент США Джо Байден на зустрічі із Зеленським оголосить новий пакет допомоги Україні на суму близько двох мільярдів доларів, який міститиме також батарею ЗРК Patriot.

Від співрозмовників у Білому домі американські ЗМІ дізналися, що Зеленський їде до Вашингтона на запрошення Байдена, деталі візиту обговорили у телефонній розмові 11 грудня.

Раніше в Білому домі також розповіли, навіщо президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона.

Теми: ЗеленськийСША
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