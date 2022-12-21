Зеленський прибув у США

Президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів, де зустрінеться з американським візаві Джо Байденом і виступить перед Конгресом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив американський телеканал CBS.

Подробиць прибуття глави держави до США немає, та раніше повідомлялось, що він летів американським військовим літаком, імовірно, з Польщі.

Згідно з попереднім графіком, о 21:00 за Києвом Байден зустріне Зеленського в Білому домі, після чого проведе з ним двосторонню зустріч.

Очікується, що о 23:30 за Києвом президенти України та США проведуть спільну пресконференцію, а пізніше – орієнтовно о 2:30 четверга за київським часом – Зеленський виголосить звернення перед обома палатами Конгресу.

Нагадаємо, в ніч проти 21 грудня стало відомо, що Володимир Зеленський прямує до США - у свою першу закордонну поїздку після 24 лютого.

Неофіційно повідомляли, що президент США Джо Байден на зустрічі із Зеленським оголосить новий пакет допомоги Україні на суму близько двох мільярдів доларів, який міститиме також батарею ЗРК Patriot.

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Від співрозмовників у Білому домі американські ЗМІ дізналися, що Зеленський їде до Вашингтона на запрошення Байдена, деталі візиту обговорили у телефонній розмові 11 грудня.

Раніше в Білому домі також розповіли, навіщо президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона.