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Зеленский прибыл в США

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 17:48

Президент Владимир Зеленский в среду утром по Вашингтону прибыл в Соединенные Штаты, где встретится с американским визави Джо Байденом и выступит перед Конгрессом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил американский телеканал CBS.

Подробностей прибытия главы государства в США нет, но ранее сообщалось, что он летел американским военным самолетом, вероятно, из Польши.

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Согласно предварительному графику, в 21:00 по Киеву Байден встретит Зеленского в Белом доме, после чего проведет с ним двустороннюю встречу.

Ожидается, что в 23:30 по Киеву президенты Украины и США проведут совместную пресс-конференцию, а позже - ориентировочно в 2:30 четверга по киевскому времени - Зеленский произнесет обращение перед обеими палатами Конгресса.

Напомним, в ночь на 21 декабря стало известно, что Владимир Зеленский направляется в США - в свою первую зарубежную поездку после 24 февраля.

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Неофициально сообщалось, что президент США Джо Байден на встрече с Зеленским объявит новый пакет помощи Украине на сумму около двух миллиардов долларов, который будет содержать также батарею ЗРК Patriot.

От собеседников в Белом доме американские СМИ узнали, что Зеленский едет в Вашингтон по приглашению Байдена, детали визита обсудили в телефонном разговоре 11 декабря.

Ранее в Белом доме также рассказали, зачем президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон.

Темы: ЗеленскийСША
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