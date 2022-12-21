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США виділяють до $1 млрд на зброю для України та підготовку українських військових

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 19:02

Президент США Джо Байден у середу підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", текст меморандуму оприлюднений на сайті Білого дому.

Раніше представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько $2 млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога Сполучених Штатів Україні перевищити 21 мільярд доларів.

Нагадаємо, 21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів. Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.

Як стало відомо, Зеленський уже прибув до Сполучених Штатів.

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Теми: США
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