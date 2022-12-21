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Белый дом выделяет до $1 млрд на оружие для Украины и подготовку украинских военных

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 18:02

Президент США Джо Байден в среду подписал меморандум о выделении до одного миллиарда долларов, которые должны быть направлены на предоставление оружия и оборонных услуг Украине и подготовки украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", текст меморандума обнародован на сайте Белого дома.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около $2 млрд, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.

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Таким образом, общая военная помощь Соединенных Штатов Украине превысить 21 миллиард долларов.

Напомним, 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.

Как стало известно, Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты.

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Темы: США
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