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Склади боєприпасів окупантів у Кадіївці детонували понад 20 годин – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 21 грудня 2022, 19:23
Фото Генштабу ЗСУ

Захисники України поцілили в склади окупаційної армії в Кадіївці Луганської області в минулі четвер та п’ятницю так, що боєприпаси детонували ледь не добу. 

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 21 грудня

Дослівно Генштаб: "Підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня цього року ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація на зазначених складах тривала понад 20 годин.

20 грудня цього року вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу уточнюється".

Деталі: Крім того, Генштаб повідомляє, що в населеному пункті Новобогданівка Запорізької області окупанти організували польовий шпиталь. 

У Новотроїцькому, що на Херсонщині, російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Хворі місцеві жителі були примусово "виписані". У цьому населеному пункті окупанти посилили контррозвідувальні заходи. 

"Все це свідчить про значні втрати ворога", – наголошує Генеральний штаб Збройних сил України.

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Теми: війнаЛуганська областьХерсонська областьГенштаб
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