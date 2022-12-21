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Склады боеприпасов оккупантов в Кадиевке детонировали более 20 часов – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСреда, 21 декабря 2022, 18:23
Склады боеприпасов оккупантов в Кадиевке детонировали более 20 часов – Генштаб ВСУ
Фото Генштаба ВСУ

Защитники Украины попали в склады оккупационной армии в Кадиевке Луганской области в минувшие четверг и пятницу так, что боеприпасы детонировали едва ли не сутки. 

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 21 декабря

Дословно Генштаб: "Подтверждено огневое поражение 15 и 16 декабря этого года вражеских складов боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов.

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20 декабря этого года огневому поражению подверглись оккупанты, которые скопились на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области. Там находились около 30 единиц артиллерийских систем различного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация о потерях техники и личного состава уточняется".

Детали: Кроме того, Генштаб сообщает, что в населенном пункте Новобогдановка Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. 

В Новотроицком, что на Херсонщине, российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно "выписаны". В этом населенном пункте оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия. 

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"Все это свидетельствует о значительных потерях врага", – подчеркивает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Темы: войнаЛуганская областьХерсонская областьГенштаб
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