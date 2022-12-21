Епіфаній вручив Залужному орден святого Юрія Переможця

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив головнокомандувачу Валерію Залужний орден святого Юрія Переможця.

Джерело: повідомлення Епіфанія

Пряма мова: "Ми вже досягли багатьох перемог, зруйнувавши плани кремлівського тирана швидко підкорити нас. Ми згуртували навколо себе десятки країн, цивілізований світ, людей доброї волі, які разом з нами протистоять російському тирану і його терору.

З щирою вдячністю отримав з рук Головнокомандувача ЗСУ нагрудний знак "За сприяння війську". В свою чергу, від повноти нашої Церкви вручив Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця – святого, який знаний як переможець зла, неправди, людської люті, помічник у боротьбі з силами темряви".

Деталі: Епіфаній розповів, що військова служба і захист рідного народу є Богом благословенною справою, а наші військові виконують своє покликання, жертовно захищати ближніх.