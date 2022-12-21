Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Епифаний вручил Залужному орден святого Юрия Победоносца

Александр ШумилинСреда, 21 декабря 2022, 18:46
Епифаний вручил Залужному орден святого Юрия Победоносца

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний вручил главнокомандующему Валерию Залужному орден святого Юрия Победоносца.

Источник: сообщение Епифания

Прямая речь: "Мы уже достигли многих побед, разрушив планы кремлевского тирана быстро покорить нас. Мы сплотили вокруг себя десятки стран, цивилизованный мир, людей доброй воли, которые вместе с нами противостоят российскому тирану и его террору.

Реклама:

С искренней благодарностью получил из рук Главнокомандующего ВСУ нагрудный знак "За содействие армии". В свою очередь, от полноты нашей Церкви вручил Валерию Залужному орден святого Юрия Победоносца - святого, который известен как победитель зла, неправды, человеческой ярости, помощник в борьбе с силами тьмы".

 

Детали: Епифаний рассказал, что военная служба и защита родного народа является Богом благословенным делом, а наши военные выполняют свое призвание, жертвенно защищать ближних.

Темы: ЕпифанийЗалужный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Епифаний
Структуры РПЦ были задействованы к вторжению РФ в Украину – Епифаний
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: