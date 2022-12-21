Епифаний вручил Залужному орден святого Юрия Победоносца

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний вручил главнокомандующему Валерию Залужному орден святого Юрия Победоносца.

Источник: сообщение Епифания

Прямая речь: "Мы уже достигли многих побед, разрушив планы кремлевского тирана быстро покорить нас. Мы сплотили вокруг себя десятки стран, цивилизованный мир, людей доброй воли, которые вместе с нами противостоят российскому тирану и его террору.

С искренней благодарностью получил из рук Главнокомандующего ВСУ нагрудный знак "За содействие армии". В свою очередь, от полноты нашей Церкви вручил Валерию Залужному орден святого Юрия Победоносца - святого, который известен как победитель зла, неправды, человеческой ярости, помощник в борьбе с силами тьмы".

Детали: Епифаний рассказал, что военная служба и защита родного народа является Богом благословенным делом, а наши военные выполняют свое призвание, жертвенно защищать ближних.