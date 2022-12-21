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З естонської Нарви прибрали пам’ятник Леніну, який стояв там понад 60 років

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 20:10

З території Нарвського музею, що в Естонії, в середу вивезли пам’ятник Леніну, який перебував там із 1993 року, а в самому місті – ще з 1957-го, його планують перемістити до Естонського історичного музею в Таллінні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", музей написав у Facebook.

"До весни 2023 року монумент зберігатиметься в одному з приміщень Військового музею (у селищі Віймсі на півночі Естонії), де є всі умови для його тимчасового перебування. Переїзд пам'ятника Леніну з території Нарвського замку було затверджено 2018 року", – нагадали в закладі.

 
ФОТО: ERR

Директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова в коментарі ERR заявила, що перевезенням Леніна вони "перегорнули ту сторінку, яку треба було перегорнути давно".

"Ленін знайде місце серед гідних собі пам'ятників Іллічів, Дзержинських, Сталіних, які вже не несуть того ідеологічного підґрунтя, яке вони несли, будучи монументами і пам'ятниками. Історичний музей - це правильний майданчик для цього монумента", – сказала вона.

Пам'ятник Леніну було урочисто встановлено на Петровській площі Нарви 7 листопада 1957 року. 1993 року пам’ятник демонтували, після чого він був переданий у місцевий музей.

Нагадаємо, за розпорядженням уряду Естонії 16 серпня у місті Нарва та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

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Переважна більшість жителів міста Нарва (понад 80%) - етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.

У 2015 році "ЄвроПравда" публікувала репортаж із Нарви, де було й про пам'ятник Леніну: Місто, готове до російського вторгнення: спецрепортаж з Нарви.

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Теми: Естонія
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