Из эстонской Нарвы убрали памятник Ленину, который стоял там более 60 лет

С территории Нарвского музея, что в Эстонии, в среду вывезли памятник Ленину, который находился там с 1993 года, а в самом городе - еще с 1957-го, его планируют переместить в Эстонский исторический музей в Таллинне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", музей написал в Facebook.

"До весны 2023 года монумент будет храниться в одном из помещений Военного музея (в поселке Виймси на севере Эстонии), где есть все условия для его временного пребывания. Переезд памятника Ленину с территории Нарвского замка был утвержден в 2018 году", - напомнили в заведении.

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ФОТО: ERR

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова в комментарии ERR заявила, что перевозкой Ленина они "перевернули ту страницу, которую надо было перевернуть давно".

"Ленин найдет место среди достойных себе памятников Ильичей, Дзержинских, Сталиных, которые уже не несут той идеологической подоплеки, которую они несли, будучи монументами и памятниками. Исторический музей - это правильная площадка для этого монумента", - сказала она.

Памятник Ленину был торжественно установлен на Петровской площади Нарвы 7 ноября 1957 года. В 1993 году памятник демонтировали, после чего он был передан в местный музей.

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Напомним, по распоряжению правительства Эстонии 16 августа в городе Нарва и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.

Подавляющее большинство жителей города Нарва (более 80%) - этнические русские, а около 36% имеют российское гражданство.

В 2015 году "ЕвроПравда" публиковала репортаж из Нарвы, где было и о памятнике Ленину: Город, готовый к российскому вторжению: спецрепортаж из Нарвы.