Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців – Пентагон

Для того, щоб українські військові були належним чином підготовлені для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot, знадобиться кілька місяців.

Про це журналістам у середу заявив високопоставлений представник оборонного відомства США, передає "Європейська правда".

"Patriot потребує навчання, і ми очікуємо, що на це підуть кілька місяців, щоб забезпечити українським силам підготовку, необхідну для його успішного використання", – цитує слова посадовця CNN.

Він додав, що ЗРК Patriot та боєприпаси, які США передають Україні в межах останнього пакету військової допомоги, "дадуть Україні критично важливий засіб дальньої дії" для захисту від "крилатих ракет, балістичних ракет та літаків".

"У протиповітряній обороні не існує "магічної кулі". Наша мета – допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони. Patriot доповнить низку засобів ППО середньої та малої дальності, які ми й союзники надали в межах попередніх пакетів допомоги", – зазначив представник Пентагону.

ЗРК Patriot – передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є вкрай ефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Після отримання вона буде найефективнішою далекобійною системою оборони, яку Україна має від союзників із початку війни.

Нагадаємо, у середу державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

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Згодом у Сполучених Штатах розкрили більш детальний вміст зазначеного пакета військової допомоги.

Про новий пакет допомоги стало відомо на тлі першого з початку повномасштабної війни закордонного візиту Володимира Зеленського до США.

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