Украинские военные будут учиться управлять ЗРК Patriot несколько месяцев – Пентагон

Для того, чтобы украинские военные были должным образом подготовлены для работы с зенитно-ракетным комплексом Patriot, понадобится несколько месяцев.

Об этом журналистам в среду заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, передает "Европейская правда".

"Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что на это уйдут несколько месяцев, чтобы обеспечить украинским силам подготовку, необходимую для его успешного использования", - цитирует слова чиновника CNN.

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Он добавил, что ЗРК Patriot и боеприпасы, которые США передают Украине в рамках последнего пакета военной помощи, "дадут Украине критически важное средство дальнего действия" для защиты от "крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов".

"В противовоздушной обороне не существует "магической пули". Наша цель - помочь Украине усилить многоуровневый интегрированный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд средств ПВО средней и малой дальности, которые мы и союзники предоставили в рамках предыдущих пакетов помощи", - отметил представитель Пентагона.

ЗРК Patriot - передовая система противовоздушной обороны большой дальности, которая является крайне эффективной для перехвата баллистических и крылатых ракет. После получения она будет самой эффективной дальнобойной системой обороны, которую Украина имеет от союзников с начала войны.

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Напомним, в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Впоследствии в Соединенных Штатах раскрыли более детальное содержание указанного пакета военной помощи.

О новом пакете помощи стало известно на фоне первого с начала полномасштабной войны зарубежного визита Владимира Зеленского в США.

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