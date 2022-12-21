Байден упевнений, що єдність США й союзників у підтримці України збережеться у 2023 році

Президент США Джо Байден вважає, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським за підсумками переговорів.

"Я ніколи не бачив, щоб НАТО і ЄС були раніше настільки ж об’єднані, й не бачу жодних ознак того, що це зміниться. Ми згаємо, що на кону, надто – європейські країни", – зауважив американський президент.

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Байден нагадав, що з часів Другої світової війни світ досі не був свідками масштабного вторгнення однієї країни в іншу, "і нема ознак того, що Путін змінить свою поведінку, якщо ми не чинитимемо спротив і не допомагатимемо Україні чинити опір".

"Путін думав, що послабить НАТО, натомість – зміцнив НАТО. Я колись казав, що він хотів би, аби Європа була розділена. А він призвів до більш об’єднаної Європи, а Швеція і Фінляндія приєднуються (до НАТО)", – наголосив президент США.

Також Байден вважає, що президент Росії не має наміру домовлятися з Україною про мир.

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Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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