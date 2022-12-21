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Байден уверен, что единство США и союзников в поддержке Украины сохранится в 2023 году

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 23:18
Байден уверен, что единство США и союзников в поддержке Украины сохранится в 2023 году
Зеленский и Байден, фото: ОП

Президент США Джо Байден считает, что поддержка союзниками Украины не изменится на фоне полномасштабного российского вторжения.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам переговоров.

"Я никогда не видел, чтобы НАТО и ЕС были раньше столь же объединены, и не вижу никаких признаков того, что это изменится. Мы вспомним, что на кону, особенно - европейские страны", - отметил американский президент.

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Байден напомнил, что со времен Второй мировой войны мир до сих пор не был свидетелями масштабного вторжения одной страны в другую, "и нет признаков того, что Путин изменит свое поведение, если мы не будем сопротивляться и не будем помогать Украине сопротивляться".

"Путин думал, что ослабит НАТО, зато - укрепил НАТО. Я когда-то говорил, что он хотел бы, чтобы Европа была разделена. А он привел к более объединенной Европе, а Швеция и Финляндия присоединяются (к НАТО)", - подчеркнул президент США.

Также Байден считает, что президент России не намерен договариваться с Украиной о мире.

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Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Смотрите свежее видео "ЕвроПравды": Первый военный визит Зеленского: неизвестные подробности и договоренности. Почему президент поехал в США?

Темы: БайденвойнаНАТОЕС
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