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У Байдена шукають компроміс: є пропозиція визнати Росію "державою-агресором"

Олена РощінаЧетвер, 22 грудня 2022, 00:17
У Байдена шукають компроміс: є пропозиція визнати Росію державою-агресором
Адміністрація президента США, фото Білого дому

Адміністрація Джо Байдена протягом останніх кількох місяців працювала з Конгресом над законодавством, яке б визнало Росію "державою-агресором" замість "держави-спонсору тероризму", але невідомо, чи підтримає це президент України Володимир Зеленський.

Джерело: CNN із посиланням на свої джерела

Деталі: Ярлик "держава-агресор" є менш агресивним, ніж ярлик "держава-спонсор тероризму", якого багато законодавців, включаючи спікера Палати представників Ненсі Пелосі, вимагали для Росії. 

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Позначення "держава-агресор", на відміну від ярлика "держава-спонсор тероризму", не є офіційною категорією Державного департаменту, яка б спричинила конкретні санкції США, і критики кажуть, що президенту буде легше скасувати це визначення, ніж визначення держави-спонсора тероризму.

Але це дасть Байдену додаткові повноваження для введення додаткових санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення.

Якщо Володимир Зеленський схвалить визначення "держава-агресор" для Росії під час звернення до Конгресу в середу ввечері, Пелосі може представити законодавство як окремий законопроект на цьому тижні, сказали джерела, знайомі з обговоренням.

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Але неясно, як обидві палати зможуть прийняти його до канікул і переходу керівництва Палатою представників до республіканців у січні.

Білий дім довгий час чинив опір визначенню Росії як держави-спонсора тероризму, посилаючись на негативні наслідки, які такий ярлик може мати для поточної дипломатії між США і Росією з таких питань, як обмін полоненими, угода за посередництва ООН щодо дозволу на вивезення зерна з України, транскордонна допомога Сирії та інші гуманітарні зусилля.

"Ми зараз працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов'язані з використанням визначення держави-спонсора тероризму", - сказав держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN на початку грудня, додавши, що це визначення матиме "деякі непередбачувані наслідки".

Білий Дім і конгресмени працюють над новими механізмами, які не призведуть до ненавмисних шкідливих глобальних наслідків надання статусу держави-агресора і "які дійсно ефективно вирішуватимуть питання про звірства і агресію Росії". 

Інше джерело, яке працювало над пропозицією, описало її як розумний компроміс. "Це хороший шлях для продовження тиску на Росію, коли визначення держави-спонсора тероризму має так багато небажаних непередбачуваних наслідків", – сказала ця особа.

Але противники цієї ідеї непокояться що це надасть Білому дому більшу свободу дій для зняття санкцій в односторонньому порядку, якщо Росія продемонструє відкритість до мирних переговорів з Україною, а Росію не буде притягнуто до відповідальності.

Республіканець Майкл Маккол заявив: "Запропоноване визначення "держава-агресор" є поганою заміною того, до чого закликала Україна: визначення Росії як держави-спонсора тероризму. Це нове визначення не дозволяє притягнути Путіна до відповідальності за його жахливі військові злочини і неспровоковану війну проти України".

За даними CNN, представники Республіканської партії сказали Офісу Зеленського, що вони вважають це визначення недоречним. 

Український конгресовий комітет Америки, "Razom" та Об'єднаний балтійсько-американський національний комітет назвали визначення "держава-агресор" контрпродуктивним і закликали не приймати його.

Теми: СШАРосіяЗеленський
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