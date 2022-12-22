У Байдена ищут компромисс: есть предложение признать Россию "государством-агрессором"

Администрация Джо Байдена в течение последних нескольких месяцев работала с Конгрессом над законодательством, которое бы признало Россию "государством-агрессором" вместо "государства-спонсора терроризма", но неизвестно, поддержит ли это президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: CNN со ссылкой на свои источники

Детали: Ярлык "государство-агрессор" является менее агрессивным, чем ярлык "государство-спонсор терроризма", которого многие законодатели, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, требовали для России.

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Обозначение "государство-агрессор", в отличие от ярлыка "государство-спонсор терроризма", не является официальной категорией Государственного департамента, которая бы повлекла конкретные санкции США, и критики говорят, что президенту будет легче отменить это определение, чем определение государства-спонсора терроризма.

Но это даст Байдену дополнительные полномочия для введения дополнительных санкций против России в ответ на ее вторжение.

Если Владимир Зеленский одобрит определение "государство-агрессор" для России во время обращения к Конгрессу в среду вечером, Пелоси может представить законодательство как отдельный законопроект на этой неделе, сказали источники, знакомые с обсуждением.

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Но неясно, как обе палаты смогут принять его до каникул и перехода руководства Палатой представителей к республиканцам в январе.

Белый дом долгое время сопротивлялся определению России как государства-спонсора терроризма, ссылаясь на негативные последствия, которые такой ярлык может иметь для текущей дипломатии между США и Россией по таким вопросам, как обмен пленными, соглашение при посредничестве ООН о разрешении на вывоз зерна из Украины, трансграничная помощь Сирии и другие гуманитарные усилия.

"Мы сейчас работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием определения государства-спонсора терроризма", – сказал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN в начале декабря, добавив, что это определение будет иметь "некоторые непредсказуемые последствия".

Белый Дом и конгрессмены работают над новыми механизмами, которые не приведут к непреднамеренным негативным глобальным последствиям предоставления статуса государства-агрессора и "которые действительно эффективно будут решать вопрос о зверствах и агрессии России".

Другой источник, который работал над предложением, описал его как разумный компромисс. "Это хороший путь для продолжения давления на Россию, когда определение государства-спонсора терроризма имеет так много нежелательных непредсказуемых последствий", – сказал этот человек.

Но противники этой идеи беспокоятся, что это предоставит Белому дому большую свободу действий для снятия санкций в одностороннем порядке, если Россия продемонстрирует открытость к мирным переговорам с Украиной, а Россия не будет привлечена к ответственности.

Республиканец Майкл Маккол заявил: "Предложенное определение "государство-агрессор" является плохой заменой того, к чему призывала Украина: определение России как государства-спонсора терроризма. Это новое определение не позволяет привлечь Путина к ответственности за его ужасные военные преступления и неспровоцированную войну против Украины".

По данным CNN, представители Республиканской партии сказали Офису Зеленского, что они считают это определение неуместным.

Украинский конгрессовый комитет Америки, "Razom" и Объединенный балтийско-американский национальный комитет назвали определение "государство-агрессор" контрпродуктивным и призвали не принимать его.