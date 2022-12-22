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Зеленський порівняв сміливість українських воїнів і американських під час ІІ Світової

Четвер, 22 грудня 2022, 02:58
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Під час виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський розповів про свою поїздку в Бахмут напередодні візиту у Вашингтон і порівняв українських солдатів з американськими у час ІІ Світової війни.

Джерело: Зеленський під час виступу у Конгресі

Деталі: Зеленський розповів представникам Конгресу про Бахмут, який знаходиться в окупації з травня. До того в місті жило 70 тисяч осіб.

Пряма мова: "Росіяни використовують все, що можуть, проти Бахмута і проти інших міст.

Однак наші Сили оборони вистоюють. І ми всі пишаємося ними.

Російська техніка примітивна: вони спалюють усе, що можуть.

Коли хоробрі американські солдати билися проти гітлерівських військ на Різдво у 1944 року.

ВІДЕО ДНЯ

Хоробрі українські солдати роблять те саме".

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Теми: ЗеленськийСШАвійна
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