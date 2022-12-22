Зеленський порівняв сміливість українських воїнів і американських під час ІІ Світової
Четвер, 22 грудня 2022, 01:58
Під час виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський розповів про свою поїздку в Бахмут напередодні візиту у Вашингтон і порівняв українських солдатів з американськими у час ІІ Світової війни.
Джерело: Зеленський під час виступу у Конгресі
Деталі: Зеленський розповів представникам Конгресу про Бахмут, який знаходиться в окупації з травня. До того в місті жило 70 тисяч осіб.
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Пряма мова: "Росіяни використовують все, що можуть, проти Бахмута і проти інших міст.
Однак наші Сили оборони вистоюють. І ми всі пишаємося ними.
Російська техніка примітивна: вони спалюють усе, що можуть.
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