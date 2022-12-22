Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський порівняв сміливість українських воїнів і американських під час ІІ Світової

Четвер, 22 грудня 2022, 01:58
Зеленський порівняв сміливість українських воїнів і американських під час ІІ Світової
скриншот

Під час виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський розповів про свою поїздку в Бахмут напередодні візиту у Вашингтон і порівняв українських солдатів з американськими у час ІІ Світової війни.

Джерело: Зеленський під час виступу у Конгресі

Деталі: Зеленський розповів представникам Конгресу про Бахмут, який знаходиться в окупації з травня. До того в місті жило 70 тисяч осіб.

Реклама:

Пряма мова: "Росіяни використовують все, що можуть, проти Бахмута і проти інших міст.

Однак наші Сили оборони вистоюють. І ми всі пишаємося ними.

Російська техніка примітивна: вони спалюють усе, що можуть.

ВІДЕО ДНЯ

Коли хоробрі американські солдати билися проти гітлерівських військ на Різдво у 1944 року.

Хоробрі українські солдати роблять те саме".

Теми: ЗеленськийСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: