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Зеленский сравнил смелость украинских воинов и американских во время Второй мировой

Четверг, 22 декабря 2022, 01:58
Зеленский сравнил смелость украинских воинов и американских во время Второй мировой
скриншот

Во время выступления в Конгрессе США президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей поездке в Бахмут накануне визита в Вашингтон и сравнил украинских солдат с американскими во время Второй мировой войны.

Источник: Зеленский во время выступления в Конгрессе

Детали: Зеленский рассказал представителям Конгресса о Бахмуте, который находится в оккупации с мая. До этого в городе жило 70 тысяч человек.

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Прямая речь: "Россияне используют все, что могут, против Бахмута и против других городов.

Однако наши Силы обороны выстаивают. И мы все гордимся ими.

Российская техника примитивна: они сжигают все, что могут.

ВИДЕО ДНЯ

Когда храбрые американские солдаты сражались против гитлеровских войск на Рождество в 1944 году.

Храбрые украинские солдаты делают то же самое".

Темы: ЗеленскийСШАвойна
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