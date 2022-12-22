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Неузгоджене постачання зброї Україні може розколоти НАТО і ЄС – Байден

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 03:04
Неузгоджене постачання зброї Україні може розколоти НАТО і ЄС – Байден
фото з twitter ЄП

Президент США Джо Байден на спільній пресконференції з українським візаві Володимиром Зеленським пояснив, чому виступає проти надання Україні всього американського озброєння, про яке просить Київ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ви питаєте: чому не дати Україні все, що можна дати? Дві причини. По-перше, є цілий Альянс, для якого вкрай важливо бути на боці України. Ідея, що ми дамо Україні озброєння, яке кардинально відрізняється від того, що вона вже отримує, може призвести до розколу НАТО і Європейського Союзу, та й решти світу", – сказав Байден.

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"А по-друге, нагадаю, я витратив кількасот годин часу, особисто спілкуючись із європейськими союзниками, главами європейських держав і пояснюючи, чому в їхніх переважних інтересах – продовження підтримки України. Вони чудово це розуміють, але не збираються воювати з Росією, розпочинати Третю світову війну. І думаю, її можна уникнути, якщо гарантувати, що Україна досягне успіху на полі бою", – додав він.

Водночас Байден також висловив упевненість, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення і в 2023 році.

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.

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На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди": Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості. Чому президент поїхав у США?

Теми: БайденНАТОЄСзброя
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