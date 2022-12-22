Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Неузгоджене постачання зброї Україні може розколоти НАТО і ЄС – Байден

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 04:04
фото з twitter ЄП

Президент США Джо Байден на спільній пресконференції з українським візаві Володимиром Зеленським пояснив, чому виступає проти надання Україні всього американського озброєння, про яке просить Київ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ви питаєте: чому не дати Україні все, що можна дати? Дві причини. По-перше, є цілий Альянс, для якого вкрай важливо бути на боці України. Ідея, що ми дамо Україні озброєння, яке кардинально відрізняється від того, що вона вже отримує, може призвести до розколу НАТО і Європейського Союзу, та й решти світу", – сказав Байден.

"А по-друге, нагадаю, я витратив кількасот годин часу, особисто спілкуючись із європейськими союзниками, главами європейських держав і пояснюючи, чому в їхніх переважних інтересах – продовження підтримки України. Вони чудово це розуміють, але не збираються воювати з Росією, розпочинати Третю світову війну. І думаю, її можна уникнути, якщо гарантувати, що Україна досягне успіху на полі бою", – додав він.

Водночас Байден також висловив упевненість, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення і в 2023 році.

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди": Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості. Чому президент поїхав у США?

Підтримайте УП на Patreon

Теми: БайденНАТОЄСзброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США вперше можуть провести навчання українських військових на своїй території – ЗМІ

МЗС Румунії не задоволене ухваленим в Україні "євроінтеграційним" законом про нацменшини

Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників

Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Шмигаль розповів, чи буде евакуація з великих міст у разі блекауту

G7 обіцяє $32 млрд бюджетної підтримки Україні у 2023 році

Усі новини...
Байден
Байден: Росія не переможе у війні, але все одно доведеться говорити з Путіним
Байден пожартував у відповідь на питання, чи дадуть США Україні ATACMS
Зеленський розповів, як бачить справедливий мир
Останні новини
03:31
Пораненого Рогозіна перевезуть до Москви – росЗМІ
02:41
США вперше можуть провести навчання українських військових на своїй території – ЗМІ
01:41
На Запоріжжі через ракетний обстріл стіна будинку обвалилася на двох підлітків – ОВА
00:58
Четвертого обвинувачуваного у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлялова звільнили з-під варти – ЗМІ
00:09
У КНДР заявили, що не пропонували боєприпаси Росії
23:50
Заступник Шойгу наживається на будівництві в Маріуполі – фонд Навального
23:19
Угорщина отримає кошти зі структурного фонду ЄС, але є умова
23:11
МЗС Румунії не задоволене ухваленим в Україні "євроінтеграційним" законом про нацменшини
22:58
На Сумщині сигнали тривоги дублюватимуть повідомленнями з автомобілів ДСНС
22:45
Прем’єрка Італії хоче поїхати в Україну в наступному році
Усі новини...