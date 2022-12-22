Неузгоджене постачання зброї Україні може розколоти НАТО і ЄС – Байден

Президент США Джо Байден на спільній пресконференції з українським візаві Володимиром Зеленським пояснив, чому виступає проти надання Україні всього американського озброєння, про яке просить Київ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ви питаєте: чому не дати Україні все, що можна дати? Дві причини. По-перше, є цілий Альянс, для якого вкрай важливо бути на боці України. Ідея, що ми дамо Україні озброєння, яке кардинально відрізняється від того, що вона вже отримує, може призвести до розколу НАТО і Європейського Союзу, та й решти світу", – сказав Байден.

"А по-друге, нагадаю, я витратив кількасот годин часу, особисто спілкуючись із європейськими союзниками, главами європейських держав і пояснюючи, чому в їхніх переважних інтересах – продовження підтримки України. Вони чудово це розуміють, але не збираються воювати з Росією, розпочинати Третю світову війну. І думаю, її можна уникнути, якщо гарантувати, що Україна досягне успіху на полі бою", – додав він.

Водночас Байден також висловив упевненість, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення і в 2023 році.

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

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Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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