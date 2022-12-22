Несогласованные поставки оружия Украине могут расколоть НАТО и ЕС - Байден

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским визави Владимиром Зеленским объяснил, почему выступает против предоставления Украине всего американского вооружения, о котором просит Киев.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Вы спрашиваете: почему не дать Украине все, что можно дать? Две причины. Во-первых, есть целый Альянс, для которого крайне важно быть на стороне Украины. Идея, что мы дадим Украине вооружение, которое кардинально отличается от того, что она уже получает, может привести к расколу НАТО и Европейского Союза, да и остального мира", - сказал Байден.

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"А во-вторых, напомню, я потратил несколько часов времени, лично общаясь с европейскими союзниками, главами европейских государств и объясняя, почему в их преимущественных интересах - продолжение поддержки Украины. Они прекрасно это понимают, но не собираются воевать с Россией, начинать Третью мировую войну. И думаю, ее можно избежать, если гарантировать, что Украина достигнет успеха на поле боя", - добавил он.

В то же время Байден также выразил уверенность, что поддержка союзниками Украины не изменится на фоне полномасштабного российского вторжения и в 2023 году.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

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На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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