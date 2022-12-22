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Несогласованные поставки оружия Украине могут расколоть НАТО и ЕС - Байден

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 04:04
фото з twitter ЕП

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским визави Владимиром Зеленским объяснил, почему выступает против предоставления Украине всего американского вооружения, о котором просит Киев.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Вы спрашиваете: почему не дать Украине все, что можно дать? Две причины. Во-первых, есть целый Альянс, для которого крайне важно быть на стороне Украины. Идея, что мы дадим Украине вооружение, которое кардинально отличается от того, что она уже получает, может привести к расколу НАТО и Европейского Союза, да и остального мира", - сказал Байден.

"А во-вторых, напомню, я потратил несколько часов времени, лично общаясь с европейскими союзниками, главами европейских государств и объясняя, почему в их преимущественных интересах - продолжение поддержки Украины. Они прекрасно это понимают, но не собираются воевать с Россией, начинать Третью мировую войну. И думаю, ее можно избежать, если гарантировать, что Украина достигнет успеха на поле боя", - добавил он.

В то же время Байден также выразил уверенность, что поддержка союзниками Украины не изменится на фоне полномасштабного российского вторжения и в 2023 году.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

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Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Смотрите свежее видео "ЕвроПравды": Первый военный визит Зеленского: неизвестные подробности и договоренности. Почему президент поехал в США?

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Темы: БайденНАТОЕСоружие
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