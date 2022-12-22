Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: російських резервістів вимушено тренують білоруси, яких РФ вважає слабшими

Четвер, 22 грудня 2022, 09:29
Білоруські військові. Фото з Telegram Міноборони РБ

Через перенапруження російської військової системи РФ була змушена залучити білоруських інструкторів до тренування своїх мобілізованих.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер, пише "Європейська правда".

Згідно зі зведенням, хоча Росія та Білорусь широко афішують розгортання російських підрозділів у Білорусі, Збройні сили Білорусі, ймовірно, нещодавно взяли на себе значну, але більш непомітну роль у тренуванні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів.

Ймовірно, використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні або стали жертвами бойових дій, вважає британська розвідка.

"Хоча Росія і Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованих російських військовослужбовців демонструє зміну ролей.

Білоруські збройні сили традиційно вважаються Росією такими, що поступаються російським військам, і їх використання в якості інструкторів свідчить про перенапруження російської військової системи", – йдеться у зведенні.

Напередодні розвідка Британії спрогнозувала, що у бійців "Вагнера" і мобілізованих військових РФ виникнуть проблеми з веденням міських боїв у Бахмуті.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси "Тор"

У лютому команда Зеленського представить мирний план – ЗМІ

Путін хоче зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні – ISW

США вперше можуть провести навчання українських військових на своїй території – ЗМІ

МЗС Румунії не задоволене ухваленим в Україні "євроінтеграційним" законом про нацменшини

Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників

Усі новини...
Останні новини
09:30
У Росії затвердили шкільну програму: будуть уроки про війну і стрільба з АК
09:27
Окупанти обстріляли райлікарню на Харківщині, поранено 4 працівника – ОВА
09:06
Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси "Тор"
08:45
Прем’єрка Італії закликала вимикати світло, щоб відчути, як живуть українці
08:39
Росіяни 61 раз обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені
08:30
Підозрювану в корупції колишню віцепрезидентку Європарламенту залишили у в'язниці до суду
08:20
ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів і 5 ворожих БПЛА
08:12
ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям "Венеційки"
08:07
Окупанти убили 4 мирних мешканців Донеччини
07:36
Через великі втрати росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську – Генштаб
Усі новини...