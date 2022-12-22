Розвідка Британії: російських резервістів вимушено тренують білоруси, яких РФ вважає слабшими

Через перенапруження російської військової системи РФ була змушена залучити білоруських інструкторів до тренування своїх мобілізованих.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер, пише "Європейська правда".

Згідно зі зведенням, хоча Росія та Білорусь широко афішують розгортання російських підрозділів у Білорусі, Збройні сили Білорусі, ймовірно, нещодавно взяли на себе значну, але більш непомітну роль у тренуванні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів.

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Ймовірно, використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні або стали жертвами бойових дій, вважає британська розвідка.

"Хоча Росія і Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованих російських військовослужбовців демонструє зміну ролей.

Білоруські збройні сили традиційно вважаються Росією такими, що поступаються російським військам, і їх використання в якості інструкторів свідчить про перенапруження російської військової системи", – йдеться у зведенні.

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Напередодні розвідка Британії спрогнозувала, що у бійців "Вагнера" і мобілізованих військових РФ виникнуть проблеми з веденням міських боїв у Бахмуті.