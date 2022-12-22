Разведка Британии: российских резервистов вынужденно тренируют белорусы, которых РФ считает более слабыми

Из-за перенапряжения российской военной системы РФ была вынуждена привлечь белорусских инструкторов к тренировке своих мобилизованных.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг, пишет "Европейская правда".

Согласно сводке, хотя Россия и Беларусь широко афишируют развертывание российских подразделений в Беларуси, Вооруженные силы Беларуси, вероятно, недавно взяли на себя значительную, но более незаметную роль в тренировке тысяч недавно мобилизованных российских резервистов.

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Вероятно, использование белорусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или стали жертвами боевых действий, считает британская разведка.

"Хотя Россия и Беларусь имеют большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованных российских военнослужащих демонстрирует смену ролей.

Белорусские вооруженные силы традиционно считаются Россией уступающими российским войскам, и их использование в качестве инструкторов свидетельствует о перенапряжении российской военной системы", – говорится в сводке.

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Накануне разведка Британии спрогнозировала, что у бойцов "Вагнера" и мобилизованных военных РФ возникнут проблемы с ведением городских боев в Бахмуте.