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Макрон закликав Європу зменшити залежність від США у питаннях безпеки

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 09:21

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу зменшити свою залежність від США та розвинути власні оборонні можливості, водночас відіграючи більш активну роль у НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у розмові з журналістами після повернення до Парижа з саміту в Йорданії, його цитує Wall Street Journal.

Макрон зауважив, що не вважає свій заклик до розвитку європейської оборони альтернативою до НАТО.

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За його словами, сильніша Європа дозволить континенту стати більш автономним в рамках альянсу, діючи "всередині НАТО, разом з НАТО, але також не залежачи від НАТО".

"Альянс - це не те, від чого я повинен залежати. Це те, що я маю обрати, те, з чим я працюю. Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію", - сказав президент Франції.

"Європа повинна отримати більше автономії у питаннях технологій та оборонного потенціалу, в тому числі від США", - додав Макрон.

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Президент Франції у минулому неодноразово закликав посилити співробітництво в оборонній промисловості Євросоюзу.

Теми: МакронСШАЄвропа
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