Макрон призвал Европу уменьшить зависимость от США в вопросах безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу уменьшить свою зависимость от США и развить собственные оборонные возможности, одновременно играя более активную роль в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в разговоре с журналистами после возвращения в Париж с саммита в Иордании, его цитирует Wall Street Journal.

Макрон отметил, что не считает свой призыв к развитию европейской обороны альтернативой НАТО.

По его словам, более сильная Европа позволит континенту стать более автономным в рамках альянса, действуя "внутри НАТО, вместе с НАТО, но также не завися от НАТО".

"Альянс - это не то, от чего я должен зависеть. Это то, что я должен выбрать, то, с чем я работаю. Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию", - сказал президент Франции.

"Европа должна получить больше автономии в вопросах технологий и оборонного потенциала, в том числе от США", - добавил Макрон.

Президент Франции в прошлом неоднократно призывал усилить сотрудничество в оборонной промышленности Евросоюза.