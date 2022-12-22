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Макрон призвал Европу уменьшить зависимость от США в вопросах безопасности

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 10:21

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу уменьшить свою зависимость от США и развить собственные оборонные возможности, одновременно играя более активную роль в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в разговоре с журналистами после возвращения в Париж с саммита в Иордании, его цитирует Wall Street Journal.

Макрон отметил, что не считает свой призыв к развитию европейской обороны альтернативой НАТО.

По его словам, более сильная Европа позволит континенту стать более автономным в рамках альянса, действуя "внутри НАТО, вместе с НАТО, но также не завися от НАТО".

"Альянс - это не то, от чего я должен зависеть. Это то, что я должен выбрать, то, с чем я работаю. Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию", - сказал президент Франции.

"Европа должна получить больше автономии в вопросах технологий и оборонного потенциала, в том числе от США", - добавил Макрон.

Президент Франции в прошлом неоднократно призывал усилить сотрудничество в оборонной промышленности Евросоюза.

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Темы: МакронСШАЕвропа
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