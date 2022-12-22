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СБУ затримала "регіоналку", що погрожувала розстрілами херсонцям

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 10:46
фото СБУ

Служба безпеки України затримала колаборантку з "Партії регіонів", яка очолила створену Росією "дільничну виборчу комісію" під час тимчасової окупації Херсона, а також погрожувала розстрілом херсонцям, які відмовлялись "голосувати" за РФ на псевдореферендумі.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: За інформацією слідства, після захоплення міста жінка добровільно погодилась співпрацювати з окупантами і запропонувала свою допомогу у війні. Вона отримала російський паспорт і "призначення" до лав так званої  "адміністрації", де очолила створену РФ "дільничну виборчу комісію". 

Вона виконувала завдання Росії щодо організації та проведення псевдореферендуму у тимчасово окупованій частині півдня України. СБУ повідомляє, що колаборантка розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку "референдуму" на території одного з районів Херсона. Вона особисто закликала людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь РФ, а також обходила приватні будинки, вимагаючи поставити потрібну "відмітку в бюлетенях". У разі відмови вона кликала озброєних російських окупантів, які заходили в оселю та погрожували розстрілом.

СБУ повідомляє, що після деокупації міста вона намагалась "бути непомітною", однак її затримали. У колаборантки виявили російський паспорт та партійний квиток.

Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід – тримання під вартою.

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Теми: СБУХерсонреферендумПартія регіонів
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