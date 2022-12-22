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СБУ задержала "регионалку", угрожавшую расстрелами херсонцам

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 09:46
СБУ задержала регионалку, угрожавшую расстрелами херсонцам
фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала коллаборантку из "Партии регионов", которая возглавила созданную Россией "участковую избирательную комиссию" во время временной оккупации Херсона, а также угрожала расстрелом херсонцам, которые отказывались "голосовать" за РФ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации следствия, после захвата города она добровольно согласилась сотрудничать с оккупантами и предложила свою помощь. Женщина получила российский паспорт и "назначение" в ряды так называемой "администрации", где возглавила созданную РФ "участковую избирательную комиссию".

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Она выполняла задачи России по организации и проведению псевдореферендума во временно оккупированной части юга Украины. СБУ сообщает, что коллаборантка развернула широкую агитационную кампанию в поддержку "референдума" в одном из районов Херсона. Она лично призывала людей прийти на участки и проголосовать в пользу РФ, а также обходила частные дома, требуя поставить нужную отметку в бюллетенях. В случае отказа она звала вооруженных российских оккупантов, которые заходили в дом и угрожали расстрелом.

СБУ сообщает, что после деоккупации города она пыталась "быть незаметной", однако была задержана. У коллаборантки обнаружили российский паспорт и партийный билет.

Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения – содержание под стражей.

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Темы: СБУХерсонреферендумПартия регионов
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