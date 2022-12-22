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Після війни ветерани та їхні родичі складуть 10% населення України – Мінветеранів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 грудня 2022, 10:05
Після війни ветерани та їхні родичі складуть 10% населення України – Мінветеранів
Фото: Мінветеранів

Кількість ветеранів, членів їхніх сімей та сімей полеглих воїнів, серед громадян України після закінчення російської агресії складатиме 10%, повідомили у міністерстві у справах ветерані.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "До 1 січня 2022 року в Україні налічувалося близько 500 тисяч учасників бойових дій. Прогнозована кількість ветеранів, членів їхніх сімей та сімей полеглих воїнів після перемоги – близько 3 млн (10% від загальної кількості населення України)".

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Деталі: У міністерстві кажуть, що перелік державних гарантій для ветеранів оновлюватимуть кожні п’ять років, а самі пільги та сервіси будуть сучасними і сприятимуть ветеранському розвитку.

За даними міністерства, уже готовий до запуску "першого дня перемоги" Єдиний державний реєстр ветеранів війни, який увібрав 17 окремих реєстрів державних структур.

Також розроблено електронні посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого та постраждалого учасника Революції гідності.

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Крім того, за новим спрощеним механізмом психологічної допомоги з Мінветеранів безпосередньо законтрактовано 38 закладів, які мають мультидисциплінарні команди.

Теми: війнаветерани
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