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После войны ветераны и их родственники составят 10% населения Украины - Минветеранов

Станислав ПогориловЧетверг, 22 декабря 2022, 10:05
После войны ветераны и их родственники составят 10% населения Украины - Минветеранов
Фото: Міинветеранов

Количество ветеранов, членов их семей и семей павших воинов, среди граждан Украины после окончания российской агрессии составит 10%, сообщили в министерстве по делам ветеранов.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно: "До 1 января 2022 года в Украине насчитывалось около 500 тысяч участников боевых действий. Прогнозируемое количество ветеранов, членов их семей и семей павших воинов после победы - около 3 млн (10% от общей численности населения Украины)".

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Детали: В министерстве говорят, что перечень государственных гарантий для ветеранов будут обновлять каждые пять лет, а сами льготы и сервисы будут современными и способствовать ветеранскому развитию.

По данным министерства, уже готов к запуску "первого дня победы" Единый государственный реестр ветеранов войны, который вобрал 17 отдельных реестров государственных структур.

Также разработаны электронные удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участника войны, члена семьи погибшего и пострадавшего участника Революции достоинства.

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Кроме того, по новому упрощенному механизму психологической помощи с Минветеранов непосредственно законтрактовано 38 учреждений, которые имеют мультидисциплинарные команды.

Темы: войнаветераны
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