США мають 3 різні моделі закінчення війни в Україні шляхом переговорів – WP

Сполучені Штати мають три різні моделі закінчення війни в Україні шляхом переговорів, два пункти, які передбачають часткову втрату території, категорично відкинув президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Washington Post

Дослівно: "Існує три різні моделі того, як може виглядати закінчення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників в адміністрації (Байдена – ред.).

Одна з них, яка є частиною мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця, включає виведення російських військ з усієї української території, яку вони зараз займають, включаючи Крим і райони східного Донбасу, які вони захопили в 2014 році.

Другий рівень - це відведення військ на лінії 2014 року.

Третій рівень виведення військ включно з Донбасом, але не Кримом.

Останні два варіанти Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримає, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські окупанти відійдуть з усієї окупованої території".

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Деталі: Високопоставлений чиновник США розповів, що під час особистої зустрічі Байден хотів почути "поточні думки Зеленського про те, як це має виглядати", але визнав, що "це свого роду академічна дискусія на даний момент", оскільки немає ніяких ознак того, що Росія зацікавлена в розмові.

"Росія намагається виграти час" після того, як вона не змогла протистояти українським контрнаступам.

Незважаючи на внутрішні суперечки в Кремлі щодо тактики, американські офіційні особи заявили, що Москва не має серйозних пропозицій щодо виведення своїх військ і прагнення до миру.

Водночас, на тлі демонстрації єдності Зеленський і Байден розходяться в поглядах на деякі військові потреби України.

Зокрема, український президент і його радники продовжують наполягати на наданні Вашингтоном сучасного озброєння.

Коментуючи візит Зеленського, високопоставлений чиновник адміністрації США зазначив, що було важливо, щоб український президент використав свою "особисту харизму", щоб переконати законодавців США "в тому, що це дійсно боротьба за демократію".

Для самого Зеленського мета була зосереджена на закликах про надання більш потужного озброєння для посилення здатності України розпочати великі наступальні операції проти укріплених російських сил в наступному році.

Проте було мало ознак того, що йому це вдалося, принаймні в короткостроковій перспективі.

Представники американського оборонного відомства заявили, що Україна вже має достатньо танків, а американські Abrams занадто складні в обслуговуванні і експлуатації.

На питання про ракети, які дозволять українським силам вражати цілі на території Росії, Байден попередив, що така зброя може зруйнувати єдність НАТО в підтримці України.

Один із високопоставлених чиновників адміністрації Бандена розповів, що Вашингтон хотів би "обговорити, як (Зеленський) думає про дипломатію. Де він знаходиться, і що йому потрібно, щоб переконатися, що Київ знаходиться в найсильнішій позиції, щоб ми могли прискорити появу столу переговорів".

Чиновник повторив давню позицію адміністрації США, що "не нам описувати, як має виглядати дипломатія, коли вона має розпочатися, або якими мають бути її червоні лінії", рішення, які має приймати Україна.

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