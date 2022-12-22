Комендантська година в Києві діятиме і в новорічну ніч

У Києві не планують скасовувати комендантську годину на новорічні свята.

Джерело: заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Київ"

Деталі: За словами чиновника, великих святкувань у столиці також не буде.

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Гірлянду на ялинці на Софійській площі вмикатимуть на Новий рік та на Різдво

Пряма мова: "Точно це буде Різдво і Новий рік. Будемо намагатися включати її вечорами, щоб кияни могли відчути елемент свята. Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік.

Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде. Підійти до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги".