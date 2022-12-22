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Комендантский час в Киеве будет действовать и в новогоднюю ночь

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 11:34
Комендантский час в Киеве будет действовать и в новогоднюю ночь
Фото: Виталий Кличко

В Киеве не планируют отменять комендантский час на новогодние праздники.

Источник: заместитель городского главы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев"

Детали: По словам чиновника, больших празднований в столице также не будет.

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Гирлянду на елке на Софийской площади будут включать на Новый год и на Рождество

Прямая речь: "Точно это будет Рождество и Новый год. Будем стараться включать ее по вечерам, чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника. Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год.

Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет. Подойти к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги".

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Темы: Киевпразднования
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