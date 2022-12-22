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ЄС призначив дату саміту з Україною, у 2022 році його не проводитиме

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 11:43

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Брюсселі, президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на захід.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер у Брюсселі повідомив прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс, пише "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель", - сказав він.

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Таким чином, у цьому році ЄС не проводитиме зустріч. Згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-ій саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. 

Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав відбутися у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення.

Утім, зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року. За даними джерел "Європейської правди", серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі; зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням обіцяного у рамках G7 пакету макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.

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Про досягнуті за підсумками останнього саміту домовленості читайте у статті: Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС

ОНОВЛЕНО: у новині виправлене місце проведення саміту

Теми: ЄСУкраїна
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