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ЕС назначил дату саммита с Украиной, в 2022 году его проводить не будет

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 11:43

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский уже получил приглашение на мероприятие.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Брюсселе сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс, пишет "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля, есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал он.

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Таким образом, в этом году ЕС не будет проводить встречу. Согласно Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года.

Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был состояться в Киеве. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении.

Впрочем, в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года. По данным источников "Европейской правды", среди причин отсрочки был недостаток реальных результатов такой встречи; в частности, как известно, сторона ЕС до последнего момента имела проблемы даже с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро.

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О достигнутых по итогам последнего саммита договоренностях читайте в статье: Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС

Темы: ЕСУкраина
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