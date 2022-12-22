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У Польщі зібрали додаткові докази на місці падіння ракети

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 13:21

У польському Пшеводуві, поблизу кордону з Україною, у середу відбулися додаткові слідчі дії на місці падіння ракети 15 листопада, в результаті чого загинули двоє осіб. 

Про це в коментарі кореспонденту "Укрінформу" повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчиський, пише "Європейська правда".

"У середу у Пшеводуві тривали слідчі дії, спеціалісти збирали додаткові докази у цій справі", – повідомив Лапчинський.

За його словами, додатковий збір доказів відбувся за рекомендацією експертів, які працюють над уже зібраними доказовими матеріалами.

Лапчинський зазначив, що перші результати слідства у цій справі можуть з’явитися через "місяць-два".

"Однозначно це не буде упродовж найближчого тижня чи двох. На результати ще трохи потрібно буде почекати", – підкреслив речник Національної прокуратури Польщі.

Нагадаємо, вибух у прикордонному польському селі Пшеводув стався вдень 15 листопада, невдовзі після початку масштабного ракетного удару РФ по Україні. 

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Спершу припускали, що на Пшеводув впала російська ракета, і неофіційно повідомляли, що ракет могло бути дві. Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада назвав вибух нещасним випадком

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Теми: ПольщаУкраїнавійна
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