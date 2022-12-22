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В Польше собрали дополнительные доказательства на месте падения ракеты

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 13:21

В польском Пшеводуве, вблизи границы с Украиной, в среду состоялись дополнительные следственные действия на месте падения ракеты 15 ноября, в результате чего погибли два человека.

Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" сообщил представитель Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский, пишет "Европейская правда".

"В среду в Пшеводуве продолжались следственные действия, специалисты собирали дополнительные доказательства по этому делу", - сообщил Лапчинский.

По его словам, дополнительный сбор доказательств состоялся по рекомендации экспертов, которые работают над уже собранными доказательными материалами.

Лапчинский отметил, что первые результаты следствия по этому делу могут появиться через "месяц-два".

"Однозначно это не будет в течение ближайшей недели или двух. Результатов еще немного нужно будет подождать", - подчеркнул представитель Национальной прокуратуры Польши.

Напомним, взрыв в приграничном польском селе Пшеводув произошел днем 15 ноября, вскоре после начала масштабного ракетного удара РФ по Украине.

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Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета, и неофициально сообщали, что ракет могло быть две. Впоследствии сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего, это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал взрыв несчастным случаем.

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Темы: ПольшаУкраинавойна
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