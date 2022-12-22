В Польше собрали дополнительные доказательства на месте падения ракеты

В польском Пшеводуве, вблизи границы с Украиной, в среду состоялись дополнительные следственные действия на месте падения ракеты 15 ноября, в результате чего погибли два человека.

Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" сообщил представитель Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский, пишет "Европейская правда".

"В среду в Пшеводуве продолжались следственные действия, специалисты собирали дополнительные доказательства по этому делу", - сообщил Лапчинский.

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По его словам, дополнительный сбор доказательств состоялся по рекомендации экспертов, которые работают над уже собранными доказательными материалами.

Лапчинский отметил, что первые результаты следствия по этому делу могут появиться через "месяц-два".

"Однозначно это не будет в течение ближайшей недели или двух. Результатов еще немного нужно будет подождать", - подчеркнул представитель Национальной прокуратуры Польши.

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Напомним, взрыв в приграничном польском селе Пшеводув произошел днем 15 ноября, вскоре после начала масштабного ракетного удара РФ по Украине.

Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета, и неофициально сообщали, что ракет могло быть две. Впоследствии сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего, это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал взрыв несчастным случаем.