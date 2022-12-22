Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія ймовірно масово випустить ракети по Україні 22 чи 23 грудня - джерела  

"Українська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 13:02
Росія ймовірно масово випустить ракети по Україні 22 чи 23 грудня - джерела  
Фото ілюстративне

Росія ймовірно вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня.

Джерела: співрозмовники УП у розвідці

Деталі: Джерела у розвідці вказують, що Росія залучить до удару всі наявні в її збройних силах носії крилатих ракет з дальністю від 500 км і більше.

Реклама:

Всього планується випустити не менше 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування ударних безпілотників.

Як розповіли у розвідці, Росія готується використати не менше чотирьох "Искандерів", від восьми до 14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв РК "Калибр" і до трьох літаків Ту-22М3.

Також, за наявною інформацією, Севастопольський морський порт в окупованому Криму обмежив територію пересування будь-яких кораблів і літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Попередній масований ракетний обстріл Росія вчинила 16 грудня. Тоді окупанти випустили 74 ракети.

Теми: ракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ракетний удар
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: