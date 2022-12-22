Росія ймовірно масово випустить ракети по Україні 22 чи 23 грудня - джерела  

Росія ймовірно вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня.

Джерела: співрозмовники УП у розвідці

Деталі: Джерела у розвідці вказують, що Росія залучить до удару всі наявні в її збройних силах носії крилатих ракет з дальністю від 500 км і більше.

Всього планується випустити не менше 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування ударних безпілотників.

Як розповіли у розвідці, Росія готується використати не менше чотирьох "Искандерів", від восьми до 14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв РК "Калибр" і до трьох літаків Ту-22М3.

Також, за наявною інформацією, Севастопольський морський порт в окупованому Криму обмежив територію пересування будь-яких кораблів і літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб.

Передісторія: Попередній масований ракетний обстріл Росія вчинила 16 грудня. Тоді окупанти випустили 74 ракети.