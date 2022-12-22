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Лідер правлячої партії Грузії: заклики України і Молдови щодо Саакашвілі "не мають значення"

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 13:53

Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що для офіційного Тбілісі "не мають значення" заклики президентів України та Молдови відпустити Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Його заяву наводить "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

"Уряд Зеленського брав безпосередню участь у спецоперації з відправлення Саакашвілі до Грузії у контейнері зі сметаною… його заява не може мати особливого значення. А у Санду, якщо не помиляюся, сидить 6-й (5й - прим. ред.) президент Молдови. Санду має подбати про свого президентського ув’язненого, який досі у в’язниці", - заявив Кобахідзе.

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Зазначимо, Ігоря Додона у листопаді перевели з-під домашнього арешту під судовий контроль; у в’язниці він не перебував, за винятком перших 72 годин під вартою після затримання у травні 2022 року, доки суд не обрав йому запобіжний захід. 

Кобахідзе також заявив, що Саакашвілі і його захист використали останнє судове засідання для "симуляції" та що усі матеріали про тяжкий стан здоров’я експрезидента - замовлені. 

"Відповідальність за Саакашвілі як ув’язненого несуть державні органи і він перебуває під опікою", - додав Кобахідзе. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії перевести колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Глава "Грузинської мрії" після цього заявив, що приїзд Саакашвілі на батьківщину був "спецоперацією" України із втягування Тбілісі у війну. На це в МЗС України відповіли, що Київ ніколи не втручався і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", та висловили розчарування тим, що "грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей".

На засіданні 22 грудня, де Саакашвілі брав участь дистанційно з лікарні, він почав принципово говорити українською, а суддя вимагав від нього перейти на грузинську мову. Через ситуацію в залі після цього у засіданні оголосили перерву. Як повідомляють грузинські ЗМІ, згодом сторона захисту заявила, що Саакашвілі потрібна невідкладна допомога лікарів, і відеозв’язок завершили. 

Теми: СаакашвіліГрузія
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