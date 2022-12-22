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Лидер правящей партии Грузии: призывы Украины и Молдовы в отношении Саакашвили "не имеют значения"

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 14:53

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что для официального Тбилиси "не имеют значения" призывы президентов Украины и Молдовы отпустить Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Его заявление приводит "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Правительство Зеленского принимало непосредственное участие в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной... его заявление не может иметь особого значения. А у Санду, если не ошибаюсь, сидит 6-й (5-й. - Прим. ред.) президент Молдовы. Санду должна позаботиться о своем президентском заключенном, который до сих пор в тюрьме", - заявил Кобахидзе.

Отметим, Игоря Додона в ноябре перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль; в тюрьме он не находился, за исключением первых 72 часов под стражей после задержания в мае 2022 года, пока суд не избрал ему меру пресечения.

Кобахидзе также заявил, что Саакашвили и его защита использовали последнее судебное заседание для "симуляции" и что все материалы о тяжелом состоянии здоровья экс-президента - заказные.

"Ответственность за Саакашвили как заключенного несут государственные органы и он находится под опекой", - добавил Кобахидзе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии перевести бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу.

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Глава "Грузинской мечты" после этого заявил, что приезд Саакашвили на родину был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну. На это в МИД Украины ответили, что Киев никогда не вмешивался и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", и выразили разочарование тем, что "грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей".

На заседании 22 декабря, где Саакашвили участвовал дистанционно из больницы, он начал принципиально говорить на украинском, а судья требовал от него перейти на грузинский язык. Из-за ситуации в зале после этого в заседании объявили перерыв. Как сообщают грузинские СМИ, впоследствии сторона защиты заявила, что Саакашвили нужна неотложная помощь врачей, и видеосвязь завершили.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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