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Лидер правящей партии Грузии: призывы Украины и Молдовы в отношении Саакашвили "не имеют значения"

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 13:53

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что для официального Тбилиси "не имеют значения" призывы президентов Украины и Молдовы отпустить Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Его заявление приводит "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Правительство Зеленского принимало непосредственное участие в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной... его заявление не может иметь особого значения. А у Санду, если не ошибаюсь, сидит 6-й (5-й. - Прим. ред.) президент Молдовы. Санду должна позаботиться о своем президентском заключенном, который до сих пор в тюрьме", - заявил Кобахидзе.

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Отметим, Игоря Додона в ноябре перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль; в тюрьме он не находился, за исключением первых 72 часов под стражей после задержания в мае 2022 года, пока суд не избрал ему меру пресечения.

Кобахидзе также заявил, что Саакашвили и его защита использовали последнее судебное заседание для "симуляции" и что все материалы о тяжелом состоянии здоровья экс-президента - заказные.

"Ответственность за Саакашвили как заключенного несут государственные органы и он находится под опекой", - добавил Кобахидзе.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии перевести бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Глава "Грузинской мечты" после этого заявил, что приезд Саакашвили на родину был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну. На это в МИД Украины ответили, что Киев никогда не вмешивался и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", и выразили разочарование тем, что "грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей".

На заседании 22 декабря, где Саакашвили участвовал дистанционно из больницы, он начал принципиально говорить на украинском, а судья требовал от него перейти на грузинский язык. Из-за ситуации в зале после этого в заседании объявили перерыв. Как сообщают грузинские СМИ, впоследствии сторона защиты заявила, что Саакашвили нужна неотложная помощь врачей, и видеосвязь завершили.

Темы: СаакашвилиГрузия
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